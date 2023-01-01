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Snapdragon 685 против Snapdragon 660

Snapdragon 685
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 685
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 685
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 9 – 281K vs 203K
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
  • На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 685
vs
Snapdragon 660

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 685 +39%
281523
Snapdragon 660
203032
CPU 92945 71329
GPU 41184 35131
Memory 64187 36052
UX 82704 59685
Total score 281523 203032
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 89.4 Mpixels/s
Face detection - 12.7 images/s
Speech recognition - 24.2 words/s
Machine learning - 18.7 images/s
Camera shooting - 11 images/s
HTML 5 - 1.69 Mnodes/s
SQLite - 453.7 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 96%
Graphics test 3 FPS 2 FPS
Score 641 373

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 6 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 512
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS 243 Гфлопс 218 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 680
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X11 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Май 2017 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SM6225-AD SM6115
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 685 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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