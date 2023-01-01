Snapdragon 685 против Snapdragon 660
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 685 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 685
- Более новый - выпущен на 5 лет и 11 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (6 против 14 нанометров)
- Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 9 – 281K vs 203K
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
- На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.9 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|92945
|71329
|GPU
|41184
|35131
|Memory
|64187
|36052
|UX
|82704
|59685
|Total score
|281523
|203032
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 685 +12%
377
336
Multi-Core Score
Snapdragon 685 +21%
1603
1322
|Image compression
|-
|89.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|12.7 images/s
|Speech recognition
|-
|24.2 words/s
|Machine learning
|-
|18.7 images/s
|Camera shooting
|-
|11 images/s
|HTML 5
|-
|1.69 Mnodes/s
|SQLite
|-
|453.7 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|96%
|Graphics test
|3 FPS
|2 FPS
|Score
|641
|373
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 685 и Snapdragon 660
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Cortex-A73
4x 1.9 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Adreno 512
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|128
|128
|FLOPS
|243 Гфлопс
|218 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X11
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2023 года
|Май 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM6225-AD
|SM6115
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 685
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
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