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Snapdragon 690 против A13 Bionic

Snapdragon 690
Snapdragon 690
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 323K
  • На 33% выше частота процессора (2660 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 690
627
A13 Bionic +115%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 690
1820
A13 Bionic +96%
3571
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 690
323200
A13 Bionic +48%
477091

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 619L Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 692 Yes, Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 690 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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