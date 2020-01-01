Snapdragon 690 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
82
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
80
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Преимущества Apple A13 Bionic
- Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 8 – 477K vs 323K
- На 33% выше частота процессора (2660 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
627
A13 Bionic +115%
1346
Geekbench 5 (многоядерный)
1820
A13 Bionic +96%
3571
AnTuTu Benchmark 8
323200
A13 Bionic +48%
477091
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2000 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|48 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619L
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|128
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 692
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM6350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
|-
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