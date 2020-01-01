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Snapdragon 690 против A14 Bionic

Snapdragon 690
Snapdragon 690
VS
A14 Bionic
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 79%) баллов в AnTuTu 8 – 579K vs 323K
  • На 55% выше частота процессора (3100 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 690
627
A14 Bionic +155%
1601
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 690
1820
A14 Bionic +127%
4133
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 690
323200
A14 Bionic +79%
579122

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.1 ГГц – Lightning
4x 1.8 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2000 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Техпроцесс 8 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 619L Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 692 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 690 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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