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Snapdragon 690 против Apple A9

Snapdragon 690
VS
Apple A9
Snapdragon 690
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 168K
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 690
vs
Apple A9

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 690 +70%
286097
Apple A9
168258
CPU 106188 70699
GPU 62482 36687
Memory 55313 31959
UX 59570 35338
Total score 286097 168258

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 690 +12%
604
Apple A9
539
Multi-Core Score
Snapdragon 690 +85%
1804
Apple A9
976
Image compression 111.3 Mpixels/s 53.4 Mpixels/s
Face detection 16.9 images/s 9.04 images/s
Speech recognition 28.8 words/s 21.9 words/s
Machine learning 26.7 images/s 26.3 images/s
Camera shooting 15.9 images/s 12.2 images/s
HTML 5 2.25 Mnodes/s 1.34 Mnodes/s
SQLite 579.5 Krows/s 313 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2000 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 2 млрд.
TDP 6 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619L PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 950 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 6
Шейдерных блоков 128 192
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 692 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 690 -

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Комментарии

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