Snapdragon 690 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 690 (Adreno 619L) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
21
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
31
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новый - выпущен на 4 года и 10 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 168K
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
- На 8% выше частота процессора (2000 против 1850 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|106188
|70699
|GPU
|62482
|36687
|Memory
|55313
|31959
|UX
|59570
|35338
|Total score
|286097
|168258
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 690 +12%
604
539
Multi-Core Score
Snapdragon 690 +85%
1804
976
|Image compression
|111.3 Mpixels/s
|53.4 Mpixels/s
|Face detection
|16.9 images/s
|9.04 images/s
|Speech recognition
|28.8 words/s
|21.9 words/s
|Machine learning
|26.7 images/s
|26.3 images/s
|Camera shooting
|15.9 images/s
|12.2 images/s
|HTML 5
|2.25 Mnodes/s
|1.34 Mnodes/s
|SQLite
|579.5 Krows/s
|313 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и Apple A9
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2000 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|2 млрд.
|TDP
|6 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619L
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|950 МГц
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|6
|Шейдерных блоков
|128
|192
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 692
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|4
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM6350
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
|-
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