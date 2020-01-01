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Snapdragon 690 против Kirin 980

Snapdragon 690
Snapdragon 690
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 690 (с графикой Adreno 619L) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (31.78 против 14.9 Гбит/с)
  • На 30% выше частота процессора (2600 против 2000 МГц
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 323K
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 690
627
Kirin 980 +11%
696
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 690
1820
Kirin 980 +37%
2486
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 690
323200
Kirin 980 +25%
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 619L Mali G76 MP10
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU - 720 МГц
Ядер - 10
Количество ALU 128 -
FLOPS - 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 692 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Август 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6350 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 690 Сайт HiSilicon Kirin 980

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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