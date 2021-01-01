Snapdragon 690 против Snapdragon 660
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 690 (с графикой Adreno 619L) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 154K
- Выше частота графического ускорителя (на 12%)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|106188
|69937
|GPU
|62482
|24360
|Memory
|55313
|32441
|UX
|59570
|27977
|Total score
|286097
|154689
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 690 +81%
604
333
Multi-Core Score
Snapdragon 690 +37%
1804
1314
|Image compression
|111.3 Mpixels/s
|88.7 Mpixels/s
|Face detection
|16.9 images/s
|12 images/s
|Speech recognition
|28.8 words/s
|24.1 words/s
|Machine learning
|26.7 images/s
|18.3 images/s
|Camera shooting
|15.9 images/s
|11 images/s
|HTML 5
|2.25 Mnodes/s
|1.76 Mnodes/s
|SQLite
|579.5 Krows/s
|487.4 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и Snapdragon 660
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|8 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|-
|1.75 млрд.
|TDP
|6 Вт
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619L
|Adreno 512
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|1
|Шейдерных блоков
|128
|128
|FLOPS
|-
|217 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 692
|Hexagon 680
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X51
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Май 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6350
|SDM660
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
Опрос
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