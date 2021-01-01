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Snapdragon 690 против Snapdragon 660

Snapdragon 690
VS
Snapdragon 660
Snapdragon 690
Snapdragon 660

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 690 (с графикой Adreno 619L) и Snapdragon 660 (Adreno 512). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 8 – 286K vs 154K
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 690
vs
Snapdragon 660

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 690 +85%
286097
Snapdragon 660
154689
CPU 106188 69937
GPU 62482 24360
Memory 55313 32441
UX 59570 27977
Total score 286097 154689

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 111.3 Mpixels/s 88.7 Mpixels/s
Face detection 16.9 images/s 12 images/s
Speech recognition 28.8 words/s 24.1 words/s
Machine learning 26.7 images/s 18.3 images/s
Camera shooting 15.9 images/s 11 images/s
HTML 5 2.25 Mnodes/s 1.76 Mnodes/s
SQLite 579.5 Krows/s 487.4 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и Snapdragon 660

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Количество транзисторов - 1.75 млрд.
TDP 6 Вт 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619L Adreno 512
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 128
FLOPS - 217 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 692 Hexagon 680
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X51 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Май 2017 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6350 SDM660
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 690 Сайт Qualcomm Snapdragon 660

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21 (77.8%)
6 (22.2%)
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Комментарии

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