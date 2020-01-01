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Snapdragon 690 против Snapdragon 670

Snapdragon 690
Snapdragon 690
VS
Snapdragon 670
Snapdragon 670

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 690 (с графикой Adreno 619L) и Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 323K vs 177K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 690 +82%
323200
Snapdragon 670
177622

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 690 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Техпроцесс 8 нм 10 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 619L Adreno 615
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 700-750 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS - 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 692 Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем X51 X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года Август 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6350 SDM670
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 690 Сайт Qualcomm Snapdragon 670

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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