Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 695 vs A11 Bionic – что лучше?

Snapdragon 695 против A11 Bionic

Snapdragon 695
VS
A11 Bionic
Snapdragon 695
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
  • Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A11 Bionic
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2390 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 695
vs
A11 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 695
401080
A11 Bionic +1%
403655
CPU 117432 124988
GPU 99983 147976
Memory 67607 61076
UX 112523 66430
Total score 401080 403655
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 695
703
A11 Bionic +31%
924
Multi-Core Score
Snapdragon 695
2032
A11 Bionic +15%
2341
Image compression - 122.9 Mpixels/s
Face detection - 21.6 images/s
Speech recognition - 35.8 words/s
Machine learning - 39.5 images/s
Camera shooting - 21 images/s
HTML 5 - 3.15 Mnodes/s
SQLite - 767.9 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 695
1199
A11 Bionic +185%
3420
Stability 99% 71%
Graphics test 7 FPS 20 FPS
Score 1199 3420

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 66 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 24 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 67 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 57 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 19 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 1.42 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Количество транзисторов - 4.3 млрд.
TDP 4 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 950 МГц -
Вычислительных блоков 2 3
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 486 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Apple M10
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 1500 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6375 APL1W72
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
55 (50.5%)
54 (49.5%)
Всего проголосовало: 109

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 855 против A11 Bionic
2. A12 Bionic против A11 Bionic
3. Dimensity 920 против Snapdragon 695
4. Snapdragon 4 Gen 1 против Snapdragon 695
5. Dimensity 810 против Snapdragon 695
6. Snapdragon 778G против Snapdragon 695
7. Helio G99 против Snapdragon 695
8. Dimensity 700 против Snapdragon 695
9. Dimensity 1080 против Snapdragon 695
10. Dimensity 930 против Snapdragon 695
Сравнить другие SoC (140+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A11 Bionic с Snapdragon 695, или задавайте вопросы
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры