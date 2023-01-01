Snapdragon 695 против A11 Bionic VS Snapdragon 695 A11 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 695 Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже

Более новый - выпущен на 4 года и 2 месяца позже Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)

Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров) Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

Показывает на 50% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой Имеет на 2 ядра больше

Имеет на 2 ядра больше Лучшая архитектура набора команд Преимущества Apple A11 Bionic В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)

В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с) На 9% выше частота процессора (2390 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 695 401080 A11 Bionic +1% 403655 CPU 117432 124988 GPU 99983 147976 Memory 67607 61076 UX 112523 66430 Total score 401080 403655 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке. Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 695 703 A11 Bionic +31% 924 Multi-Core Score Snapdragon 695 2032 A11 Bionic +15% 2341 Image compression - 122.9 Mpixels/s Face detection - 21.6 images/s Speech recognition - 35.8 words/s Machine learning - 39.5 images/s Camera shooting - 21 images/s HTML 5 - 3.15 Mnodes/s SQLite - 767.9 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 695 1199 A11 Bionic +185% 3420 Stability 99% 71% Graphics test 7 FPS 20 FPS Score 1199 3420

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 66 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 24 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 67 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 57 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 19 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и A11 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)

6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 2x 2.39 ГГц – Monsoon

4x 1.42 ГГц – Mistral Количество ядер 8 6 Частота 2200 МГц 2390 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A Кэш L1 - 64 КБ Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 10 нм Количество транзисторов - 4.3 млрд. TDP 4 Вт 8 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 619 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 950 МГц - Вычислительных блоков 2 3 Шейдерных блоков 128 - FLOPS 486 Гфлопс 325 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.0 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Apple M10 Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2436 x 1125 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Snapdragon X51 - Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с До 600 Мбит/с Скорость загрузки До 1500 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2017 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM6375 APL1W72 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 -