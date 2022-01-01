Snapdragon 695 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
86
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
74
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
81
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
82
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
- Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A13 Bionic
- Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 9 – 618K vs 403K
- Показывает на 37% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 21% выше частота процессора (2660 против 2200 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|127121
|161025
|GPU
|99172
|259620
|Memory
|63008
|82902
|UX
|112511
|110973
|Total score
|403219
|618713
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
699
A13 Bionic +91%
1336
Multi-Core Score
2033
A13 Bionic +73%
3522
|Image compression
|-
|151.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|29.65 images/s
|Speech recognition
|-
|87.4 words/s
|Machine learning
|-
|72.5 images/s
|Camera shooting
|-
|33.75 images/s
|HTML 5
|-
|3.81 Mnodes/s
|SQLite
|-
|901.1 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|72%
|Graphics test
|7 FPS
|45 FPS
|Score
|1206
|7572
Игры
|PUBG Mobile
|66 FPS
[Low]
|57 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Low]
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|24 FPS
[Low]
|60 FPS
[High]
|Shadowgun Legends
|67 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|57 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|19 FPS
[Low]
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|42 FPS
[Ultra]
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400
|Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и A13 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|-
|832 КБ
|Кэш L2
|-
|12 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8.5 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|840 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|128
|-
|FLOPS
|536 Гфлопс
|736 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|-
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2688 x 1242
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|-
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM6375
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 695
|-
Опрос
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