Snapdragon 695 против A13 Bionic VS Snapdragon 695 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 695 Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже

Имеет на 2 ядра больше

Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров) Преимущества Apple A13 Bionic Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 9 – 618K vs 403K

Показывает на 37% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

На 21% выше частота процессора (2660 против 2200 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 695 403219 A13 Bionic +53% 618713 CPU 127121 161025 GPU 99172 259620 Memory 63008 82902 UX 112511 110973 Total score 403219 618713 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 695 699 A13 Bionic +91% 1336 Multi-Core Score Snapdragon 695 2033 A13 Bionic +73% 3522 Image compression - 151.6 Mpixels/s Face detection - 29.65 images/s Speech recognition - 87.4 words/s Machine learning - 72.5 images/s Camera shooting - 33.75 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 901.1 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 695 1206 A13 Bionic +528% 7572 Stability 99% 72% Graphics test 7 FPS 45 FPS Score 1206 7572

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 66 FPS

[Low] 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] 60 FPS

[Ultra] Fortnite 24 FPS

[Low] 60 FPS

[High] Shadowgun Legends 67 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 57 FPS

[Ultra] 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact 19 FPS

[Low] 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS

[Ultra] 60 FPS

[Ultra] Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro

1080 x 2400 Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)

6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2200 МГц 2660 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A Кэш L1 - 832 КБ Кэш L2 - 12 МБ Техпроцесс 6 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 619 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 840 МГц - Вычислительных блоков - 4 Шейдерных блоков 128 - FLOPS 536 Гфлопс 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц - Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек - Объем - До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Yes, Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП - Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X51 - Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 220 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2019 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM6375 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 -