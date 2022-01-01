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Snapdragon 695 против A13 Bionic

Snapdragon 695
VS
A13 Bionic
Snapdragon 695
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (6 против 7 нанометров)
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 9 – 618K vs 403K
  • Показывает на 37% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 21% выше частота процессора (2660 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 695
vs
A13 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 695
403219
A13 Bionic +53%
618713
CPU 127121 161025
GPU 99172 259620
Memory 63008 82902
UX 112511 110973
Total score 403219 618713
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 695
699
A13 Bionic +91%
1336
Multi-Core Score
Snapdragon 695
2033
A13 Bionic +73%
3522
Image compression - 151.6 Mpixels/s
Face detection - 29.65 images/s
Speech recognition - 87.4 words/s
Machine learning - 72.5 images/s
Camera shooting - 33.75 images/s
HTML 5 - 3.81 Mnodes/s
SQLite - 901.1 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 695
1206
A13 Bionic +528%
7572
Stability 99% 72%
Graphics test 7 FPS 45 FPS
Score 1206 7572

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 66 FPS
[Low]		 57 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 60 FPS
[Ultra]
Fortnite 24 FPS
[Low]		 60 FPS
[High]
Shadowgun Legends 67 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 57 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact 19 FPS
[Low]		 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS
[Ultra]		 60 FPS
[Ultra]
Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400		 Apple iPhone 11 Pro
828 x 1792
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 - 832 КБ
Кэш L2 - 12 МБ
Техпроцесс 6 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 840 МГц -
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 536 Гфлопс 736 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек -
Объем - До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Yes, Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП -
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6375 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 -

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