Snapdragon 695 против A14 Bionic VS Snapdragon 695 A14 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 695 Имеет на 2 ядра больше

Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже Преимущества Apple A14 Bionic В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17 Гбит/с)

Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 403K

На 41% выше частота процессора (3100 против 2200 МГц)

Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 695 403219 A14 Bionic +80% 724750 CPU 127121 185695 GPU 99172 285023 Memory 63008 118389 UX 112511 131689 Total score 403219 724750 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 695 699 A14 Bionic +130% 1606 Multi-Core Score Snapdragon 695 2033 A14 Bionic +103% 4136 Image compression - 174.85 Mpixels/s Face detection - 33.7 images/s Speech recognition - 95.65 words/s Machine learning - 95.8 images/s Camera shooting - 38.45 images/s HTML 5 - 4.59 Mnodes/s SQLite - 1060 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 695 1206 A14 Bionic +531% 7612 Stability 99% 77% Graphics test 7 FPS 45 FPS Score 1206 7612

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 66 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 24 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 67 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 57 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 19 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и A14 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)

6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 2x 3.1 ГГц – Firestorm

4x 1.8 ГГц – Icestorm Количество ядер 8 6 Частота 2200 МГц 3100 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 5 нм Количество транзисторов - 11.8 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 619 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 840 МГц - Вычислительных блоков - 4 Шейдерных блоков 128 - FLOPS 536 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц - Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек Объем - До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП - Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X51 - Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 800 Мбит/с - Скорость загрузки До 210 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2020 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM6375 APL1W01 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 -