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Snapdragon 695 против A14 Bionic

Snapdragon 695
VS
A14 Bionic
Snapdragon 695
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
Преимущества Apple A14 Bionic
  • В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 403K
  • На 41% выше частота процессора (3100 против 2200 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 695
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 695
403219
A14 Bionic +80%
724750
CPU 127121 185695
GPU 99172 285023
Memory 63008 118389
UX 112511 131689
Total score 403219 724750
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 695
699
A14 Bionic +130%
1606
Multi-Core Score
Snapdragon 695
2033
A14 Bionic +103%
4136
Image compression - 174.85 Mpixels/s
Face detection - 33.7 images/s
Speech recognition - 95.65 words/s
Machine learning - 95.8 images/s
Camera shooting - 38.45 images/s
HTML 5 - 4.59 Mnodes/s
SQLite - 1060 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 695
1206
A14 Bionic +531%
7612
Stability 99% 77%
Graphics test 7 FPS 45 FPS
Score 1206 7612

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 66 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 24 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 67 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 57 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 19 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 3100 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 6 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 840 МГц -
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 536 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек
Объем - До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП -
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6375 APL1W01
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 -

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