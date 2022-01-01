Snapdragon 695 против A15 Bionic VS Snapdragon 695 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 695 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic В 2.5 раза выше пропускная способность памяти (42.7 против 17 Гбит/с)

Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 800K vs 403K

На 47% выше частота процессора (3223 против 2200 МГц)

Выше частота графического ускорителя (на 43%)

Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 695 403219 A15 Bionic +98% 800353 CPU 127121 216602 GPU 99172 336667 Memory 63008 112950 UX 112511 131916 Total score 403219 800353 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 695 699 A15 Bionic +150% 1746 Multi-Core Score Snapdragon 695 2033 A15 Bionic +132% 4723

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 695 1206 A15 Bionic +690% 9524 Stability 99% 82% Graphics test 7 FPS 57 FPS Score 1206 9524

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 66 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 24 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 67 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 57 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 19 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)

6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2200 МГц 3223 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 6 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 619 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 840 МГц 1200 МГц Вычислительных блоков - 5 Шейдерных блоков 128 640 FLOPS 536 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 42.7 Гбит/сек Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП - Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X51 - Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 800 Мбит/с - Скорость загрузки До 210 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2021 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM6375 APL1W07 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 -