Snapdragon 695 против A16 Bionic VS Snapdragon 695 A16 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 695 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A16 Bionic В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)

Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 966K vs 403K

На 57% выше частота процессора (3460 против 2200 МГц)

Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)

Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 695 403502 A16 Bionic +140% 966983 CPU 119437 242019 GPU 99927 407261 Memory 68799 167432 UX 111775 145864 Total score 403502 966983 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 695 702 A16 Bionic +168% 1883 Multi-Core Score Snapdragon 695 2034 A16 Bionic +160% 5282

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 695 1203 A16 Bionic +719% 9856 Stability 99% 78% Graphics test 7 FPS 59 FPS Score 1203 9856

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 66 FPS

[Low] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Low] - Fortnite 24 FPS

[Low] - Shadowgun Legends 67 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 57 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 19 FPS

[Low] - Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и A16 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)

6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55) 2x 3.46 ГГц – Everest

4x 2.02 ГГц – Sawtooth Количество ядер 8 6 Частота 2200 МГц 3460 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 - 24 МБ Техпроцесс 6 нм 4 нм Количество транзисторов - 16 млрд.

Графический ускоритель GPU Adreno 619 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 840 МГц - Вычислительных блоков - 6 Шейдерных блоков 128 - FLOPS 536 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Частота памяти 2133 МГц 6400 МГц Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2796 x 1290 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП - Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X51 - Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 800 Мбит/с - Скорость загрузки До 210 Мбит/с - Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.2 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2022 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM6375 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 -