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Snapdragon 695 против A16 Bionic

Snapdragon 695
VS
A16 Bionic
Snapdragon 695
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 695 (Adreno 619) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 9 – 966K vs 403K
  • На 57% выше частота процессора (3460 против 2200 МГц)
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 695
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 695
403502
A16 Bionic +140%
966983
CPU 119437 242019
GPU 99927 407261
Memory 68799 167432
UX 111775 145864
Total score 403502 966983
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 695
702
A16 Bionic +168%
1883
Multi-Core Score
Snapdragon 695
2034
A16 Bionic +160%
5282

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 695
1203
A16 Bionic +719%
9856
Stability 99% 78%
Graphics test 7 FPS 59 FPS
Score 1203 9856

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 66 FPS
[Low]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Low]		 -
Fortnite 24 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 67 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 57 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 19 FPS
[Low]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 42 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2200 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 24 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 840 МГц -
Вычислительных блоков - 6
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 536 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 6400 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП -
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Snapdragon X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM6375 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 695 -

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