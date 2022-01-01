Snapdragon 695 против Helio G88
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 695 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio G88 (Mali-G52 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
33
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 695
- Показывает в 8.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 9 – 403K vs 232K
- На 27% выше пропускная способность памяти (17 против 13.41 Гбит/с)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц)
Преимущества MediaTek Helio G88
- Выше частота графического ускорителя (на 19%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|127121
|56707
|GPU
|99172
|54234
|Memory
|63008
|42227
|UX
|112511
|77806
|Total score
|403219
|232312
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 695 +90%
699
367
Multi-Core Score
Snapdragon 695 +60%
2033
1270
|Image compression
|-
|84.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|10.05 images/s
|Speech recognition
|-
|25.5 words/s
|Machine learning
|-
|19.4 images/s
|Camera shooting
|-
|9.74 images/s
|HTML 5
|-
|1.43 Mnodes/s
|SQLite
|-
|422.95 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|7 FPS
|4 FPS
|Score
|1206
|715
Игры
|PUBG Mobile
|66 FPS
[Low]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Low]
|-
|Fortnite
|24 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|67 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|57 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|19 FPS
[Low]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|42 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 695 и Helio G88
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G52 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|840 МГц
|1000 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|128
|32
|FLOPS
|536 Гфлопс
|62 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 13.41 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6375
|MT6769H
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 695
|Сайт MediaTek Helio G88
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