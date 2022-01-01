Snapdragon 7 Gen 1 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (Adreno 662) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
98
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества Apple A15 Bionic
- На 34% выше частота процессора (3223 против 2400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|216602
|GPU
|-
|336667
|Memory
|-
|112950
|UX
|-
|131916
|Total score
|-
|802461
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
A15 Bionic +145%
1753
Multi-Core Score
2393
A15 Bionic +99%
4753
3DMark
|Stability
|-
|81%
|Graphics test
|-
|57 FPS
|Score
|-
|9558
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|3223 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 662
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|5
|Шейдерных блоков
|-
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X53
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7450-AB
|APL1W07
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