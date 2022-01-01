Snapdragon 7 Gen 1 против A15 Bionic VS Snapdragon 7 Gen 1 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (Adreno 662) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Имеет на 2 ядра больше

Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)

Более новый - выпущен на 8 месяцев позже Преимущества Apple A15 Bionic На 34% выше частота процессора (3223 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 7 Gen 1 н/д A15 Bionic 802461 CPU - 216602 GPU - 336667 Memory - 112950 UX - 131916 Total score - 802461 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 7 Gen 1 н/д A15 Bionic 9558 Stability - 81% Graphics test - 57 FPS Score - 9558

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.4 ГГц – Cortex-A710

3x 2.36 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 2x 3.223 ГГц – Avalanche

4x 1.82 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2400 МГц 3223 МГц Набор инструкций - ARMv8.5-A Кэш L2 - 8 МБ Техпроцесс 4 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 662 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU - 1200 МГц Вычислительных блоков - 5 Шейдерных блоков - 640 Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц Шина 2x 16 Бит - Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем X53 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 1200 Мбит/с - Скорость загрузки До 210 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2021 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM7450-AB APL1W07