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Snapdragon 7 Gen 1 против A15 Bionic

Snapdragon 7 Gen 1
VS
A15 Bionic
Snapdragon 7 Gen 1
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (Adreno 662) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Преимущества Apple A15 Bionic
  • На 34% выше частота процессора (3223 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Gen 1
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU - 216602
GPU - 336667
Memory - 112950
UX - 131916
Total score - 802461
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 81%
Graphics test - 57 FPS
Score - 9558

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 3223 МГц
Набор инструкций - ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 662 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU - 1200 МГц
Вычислительных блоков - 5
Шейдерных блоков - 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X53 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 210 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7450-AB APL1W07

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