Snapdragon 7 Gen 1 против Dimensity 6020
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и MediaTek Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 9 – 557K vs 350K
- На 50% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17.07 Гбит/с)
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 6020
- Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|177123
|-
|GPU
|162367
|-
|Memory
|101455
|-
|UX
|120496
|-
|Total score
|557030
|350135
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 7 Gen 1 +39%
836
600
Multi-Core Score
Snapdragon 7 Gen 1 +78%
3086
1733
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|18 FPS
|-
|Score
|3092
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Dimensity 6020
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|7 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 644
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|-
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|384
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X62
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4400 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Март 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM7450-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 6020
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