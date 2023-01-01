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Snapdragon 7 Gen 1 против Dimensity 6020

Snapdragon 7 Gen 1
VS
Dimensity 6020
Snapdragon 7 Gen 1
Dimensity 6020

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и MediaTek Dimensity 6020 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • Меньший размер транзистора (4 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 59%) баллов в AnTuTu 9 – 557K vs 350K
  • На 50% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17.07 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 6020
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Gen 1
vs
Dimensity 6020

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 7 Gen 1 +59%
557030
Dimensity 6020
350135
CPU 177123 -
GPU 162367 -
Memory 101455 -
UX 120496 -
Total score 557030 350135
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 18 FPS -
Score 3092 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Dimensity 6020

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 4 нм 7 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 644 Mali-G57 MC2
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков 384 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X62 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.3 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Март 2023 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7450-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 6020

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