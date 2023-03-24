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Snapdragon 7 Gen 1 против Snapdragon 4 Gen 1

Snapdragon 7 Gen 1
VS
Snapdragon 4 Gen 1
Snapdragon 7 Gen 1
Snapdragon 4 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и Snapdragon 4 Gen 1 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии (1)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 48%) баллов в AnTuTu 9 – 557K vs 375K
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Gen 1
vs
Snapdragon 4 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 177123 114577
GPU 162367 91664
Memory 101455 64821
UX 120496 106590
Total score 557030 375715
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 18 FPS 6 FPS
Score 3092 1039

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 4 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2 ГГц – Cortex-A78
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 644 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Шейдерных блоков 384 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X62 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Октябрь 2022 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SM7450-AB SM4375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Сайт Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1

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Комментарии

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Иван Попочкин 24 марта 2023 18:04
Ждём Снэп 6 Ген 1 для Бюджетного сегмента! или Снэп 7 Ген 1 с приставочкой L (Low).
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