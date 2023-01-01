Snapdragon 7 Gen 1 против Snapdragon 6 Gen 1
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и Snapdragon 6 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- На 16% выше пропускная способность памяти (25.6 против 22 Гбит/с)
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
- Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 9 – 566K vs 499K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|177123
|-
|GPU
|162367
|-
|Memory
|101455
|-
|UX
|120496
|-
|Total score
|566308
|499030
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 7 Gen 1 +11%
844
Multi-Core Score
Snapdragon 7 Gen 1 +39%
3101
2231
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|18 FPS
|-
|Score
|3098
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 6 Gen 1
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 644
|Adreno
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|384
|-
|FLOPS
|1014 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|2750 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 22 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X62
|X62
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4400 Мбит/с
|До 2900 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|До 1600 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7450-AB
|SM6450
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
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