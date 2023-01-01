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Snapdragon 7 Gen 1 против Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 7 Gen 1
VS
Snapdragon 6 Gen 1
Snapdragon 7 Gen 1
Snapdragon 6 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и Snapdragon 6 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • На 16% выше пропускная способность памяти (25.6 против 22 Гбит/с)
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 9 – 566K vs 499K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Gen 1
vs
Snapdragon 6 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 177123 -
GPU 162367 -
Memory 101455 -
UX 120496 -
Total score 566308 499030
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 18 FPS -
Score 3098 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 6 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 4 нм 4 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 644 Adreno
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 384 -
FLOPS 1014 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 22 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X62 X62
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 2900 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Сентябрь 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7450-AB SM6450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

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