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Snapdragon 7 Gen 1 против Snapdragon 695

Snapdragon 7 Gen 1
VS
Snapdragon 695
Snapdragon 7 Gen 1
Snapdragon 695

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и Snapdragon 695 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 9 – 557K vs 397K
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Gen 1
vs
Snapdragon 695

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 7 Gen 1 +40%
557030
Snapdragon 695
397203
CPU 177123 123304
GPU 162367 99867
Memory 101455 62022
UX 120496 112392
Total score 557030 397203
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% 99%
Graphics test 18 FPS 7 FPS
Score 3092 1201

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 66 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Low]
Fortnite - 24 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 67 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 57 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 19 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 42 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 695

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 644 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 840 МГц
Шейдерных блоков 384 128
FLOPS - 536 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 686
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X62 Snapdragon X51
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Октябрь 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7450-AB SM6375
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Сайт Qualcomm Snapdragon 695

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