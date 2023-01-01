Snapdragon 7 Gen 1 против Snapdragon 695
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и Snapdragon 695 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 51% выше пропускная способность памяти (25.6 против 17 Гбит/с)
- Набирает больше (на 40%) баллов в AnTuTu 9 – 557K vs 397K
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|177123
|123304
|GPU
|162367
|99867
|Memory
|101455
|62022
|UX
|120496
|112392
|Total score
|557030
|397203
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 7 Gen 1 +21%
836
692
Multi-Core Score
Snapdragon 7 Gen 1 +55%
3086
1997
3DMark
|Stability
|99%
|99%
|Graphics test
|18 FPS
|7 FPS
|Score
|3092
|1201
Игры
|PUBG Mobile
|-
|66 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|24 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|67 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|19 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|42 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco X4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Snapdragon 695
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.2 ГГц – Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
6x 1.7 ГГц – Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 644
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|840 МГц
|Шейдерных блоков
|384
|128
|FLOPS
|-
|536 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X62
|Snapdragon X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4400 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7450-AB
|SM6375
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Сайт Qualcomm Snapdragon 695
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