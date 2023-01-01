Snapdragon 7 Plus Gen 2 против Dimensity 8020
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (с графикой Adreno 725) и MediaTek Dimensity 8020 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 12% выше частота процессора (2910 против 2600 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 8020
- На 33% выше пропускная способность памяти (34.1 против 25.6 Гбит/с)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|246704
|-
|GPU
|352464
|-
|Memory
|176323
|-
|UX
|171430
|-
|Total score
|951773
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
1424
828
Multi-Core Score
4183
2515
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|45 FPS
|-
|Score
|7553
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Plus Gen 2 и Dimensity 8020
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.91 ГГц – Cortex-X2
3x 2.49 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2910 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|TDP
|-
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 725
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Adreno 700
|Valhall
|Частота GPU
|580 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|-
|9
|Шейдерных блоков
|-
|144
|FLOPS
|1781 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.2
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 570
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X62
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4400 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2023 года
|Апрель 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7475-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
|Сайт MediaTek Dimensity 8020
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