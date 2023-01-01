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Snapdragon 7 Plus Gen 2 против Dimensity 8020

Snapdragon 7 Plus Gen 2
VS
Dimensity 8020
Snapdragon 7 Plus Gen 2
Dimensity 8020

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 (с графикой Adreno 725) и MediaTek Dimensity 8020 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2910 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 8020
  • На 33% выше пропускная способность памяти (34.1 против 25.6 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Plus Gen 2
vs
Dimensity 8020

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 246704 -
GPU 352464 -
Memory 176323 -
UX 171430 -
Total score 951773 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 45 FPS -
Score 7553 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Plus Gen 2 и Dimensity 8020

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.91 ГГц – Cortex-X2
3x 2.49 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2910 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP - 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 725 Mali-G77 MC9
Архитектура Adreno 700 Valhall
Частота GPU 580 МГц -
Вычислительных блоков - 9
Шейдерных блоков - 144
FLOPS 1781 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.2 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 570
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X62 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2023 года Апрель 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7475-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Сайт MediaTek Dimensity 8020

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