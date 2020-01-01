Snapdragon 710 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710 (Adreno 616) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
53
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Показывает на 18% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Apple A11 Bionic
- Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 316K vs 221K
- На 9% выше частота процессора (2390 против 2200 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
394
A11 Bionic +138%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
1452
A11 Bionic +62%
2346
AnTuTu Benchmark 8
221157
A11 Bionic +43%
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2200 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|384 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Neural Engine
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 20МП, 1x 32МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM710
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 710
|-
Опрос
3 (50%)
3 (50%)
Всего проголосовало: 6
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