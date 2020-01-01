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Snapdragon 710 против Kirin 710A

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Kirin 710A
Kirin 710A

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и HiSilicon Kirin 710A (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 214K vs 156K
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 710 +23%
389
Kirin 710A
316
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 710 +26%
1439
Kirin 710A
1146
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710 +37%
214483
Kirin 710A
156816

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Kirin 710A

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 512 КБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G51
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 750 МГц 1000 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 384 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 1x 40МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM710 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 -

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