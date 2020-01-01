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Snapdragon 710 против Kirin 960

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Kirin 960
Kirin 960

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Показывает на 36% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • На 93% выше пропускная способность памяти (28.8 против 14.9 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 7% выше частота процессора (2360 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 710
1452
Kirin 960 +10%
1593
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710 +1%
221157
Kirin 960
218909

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Kirin 960

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 4 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G71 MP8
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 750 МГц 1037 МГц
Ядер - 8
Количество ALU 128 -
FLOPS 384 Гфлопс 282 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.3

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 28.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Октябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM710 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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