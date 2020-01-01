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Snapdragon 710 против Kirin 985

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Kirin 985
Kirin 985

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и Hisillicon Kirin 985 (Mali-G77 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
Преимущества Hisillicon Kirin 985
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 392K vs 221K
  • Показывает на 70% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 1 год и 11 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • На 17% выше частота процессора (2580 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710
221157
Kirin 985 +77%
392336

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Kirin 985

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.58 ГГц – Cortex-A76
3x 2.4 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2580 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G77 MP8
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 750 МГц -
Ядер - 8
Количество ALU 128 -
FLOPS 384 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 LTE Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1277 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 177 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM710 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 -

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