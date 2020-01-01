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Snapdragon 710 против Dimensity 1000L

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Dimensity 1000L
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
  • Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 221K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710
221157
Dimensity 1000L +53%
339319

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G77 MC9
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 750 МГц 850 МГц
Ядер - 9
Количество ALU 128 -
FLOPS 384 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 LTE Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Ноябрь 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM710 MT6885Z
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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