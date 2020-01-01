Snapdragon 710 против Dimensity 1000L
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 1000L
- Набирает существенно больше (на 53%) баллов в AnTuTu 8 – 339K vs 221K
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
- На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
394
Geekbench 5 (многоядерный)
1452
AnTuTu Benchmark 8
221157
Dimensity 1000L +53%
339319
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|750 МГц
|850 МГц
|Ядер
|-
|9
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|384 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|3200 x 1800
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 20МП, 1x 32МП
|1x 80МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15 LTE
|Mediatek M70
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Ноябрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM710
|MT6885Z
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 710
|Сайт MediaTek Dimensity 1000L
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