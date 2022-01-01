Snapdragon 710 против Dimensity 920
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 920
- На 1 МБ больше кэша третьего уровня
- Показывает на 78% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 9 – 474K vs 261K
- Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
- Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 46%)
- На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|73981
|116402
|GPU
|64644
|136048
|Memory
|48733
|95945
|UX
|74495
|126331
|Total score
|261607
|474030
GeekBench 5
Single-Core Score
387
Dimensity 920 +103%
784
Multi-Core Score
1440
Dimensity 920 +78%
2566
|Image compression
|91.1 Mpixels/s
|-
|Face detection
|13.95 images/s
|-
|Speech recognition
|25.95 words/s
|-
|Machine learning
|22.2 images/s
|-
|Camera shooting
|12.75 images/s
|-
|HTML 5
|1.71 Mnodes/s
|-
|SQLite
|467.95 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|96%
|-
|Graphics test
|3 FPS
|13 FPS
|Score
|549
|2301
Игры
|PUBG Mobile
|39 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|35 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|53 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|55 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Mi 9 Lite
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Dimensity 920
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|384 КБ
|-
|Кэш L3
|1 МБ
|2 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|12 млрд.
|TDP
|6 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|650 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|384 Гфлопс
|684 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Да
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 192МП, 1x 32МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Август 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM710
|MT6877T
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 710
|Сайт MediaTek Dimensity 920
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