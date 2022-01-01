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Snapdragon 710 против Dimensity 920

Snapdragon 710
VS
Dimensity 920
Snapdragon 710
Dimensity 920

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • На 1 МБ больше кэша третьего уровня
  • Показывает на 78% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 81%) баллов в AnTuTu 9 – 474K vs 261K
  • Более новый - выпущен на 3 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (6 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 46%)
  • На 14% выше частота процессора (2500 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 710
vs
Dimensity 920

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 710
261607
Dimensity 920 +81%
474030
CPU 73981 116402
GPU 64644 136048
Memory 48733 95945
UX 74495 126331
Total score 261607 474030
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 710
1440
Dimensity 920 +78%
2566
Image compression 91.1 Mpixels/s -
Face detection 13.95 images/s -
Speech recognition 25.95 words/s -
Machine learning 22.2 images/s -
Camera shooting 12.75 images/s -
HTML 5 1.71 Mnodes/s -
SQLite 467.95 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Snapdragon 710
549
Dimensity 920 +319%
2301
Stability 96% -
Graphics test 3 FPS 13 FPS
Score 549 2301

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 39 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 35 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 53 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 55 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Dimensity 920

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L2 384 КБ -
Кэш L3 1 МБ 2 МБ
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 12 млрд.
TDP 6 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 650 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 384 Гфлопс 684 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Да
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 192МП, 1x 32МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM710 MT6877T
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 Сайт MediaTek Dimensity 920

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