Snapdragon 710 против Helio A22
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710 (Adreno 616) с его более новым соперником в лице 4-ядерного MediaTek Helio A22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
15
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
50
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
22
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
- Набирает существенно больше (в 2.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 221K vs 81K
- Имеет на 4 ядра больше
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
- На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.9 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 710 +142%
394
163
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 710 +167%
1452
543
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710 +173%
221157
81081
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|4x 2 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|4
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|32 КБ
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|750 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|2
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|384 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 13.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|NeuroPilot
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|1600 x 720
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 20МП, 1x 32МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15 LTE
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Июнь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM710
|MT6762M
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 710
|Сайт MediaTek Helio A22
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