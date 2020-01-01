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Snapdragon 710 против Helio G85

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Helio G85
Helio G85

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Helio G85 (Mali-G52 MP2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • На 11% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.41 Гбит/с)
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 221K vs 205K
Преимущества MediaTek Helio G85
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 33%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 710 +11%
394
Helio G85
355
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 710 +14%
1452
Helio G85
1278
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710 +8%
221157
Helio G85
205538

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Helio G85

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G52 MP2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 750 МГц 1000 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 384 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Neural Engine
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Апрель 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM710 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 Сайт MediaTek Helio G85

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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