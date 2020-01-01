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Snapdragon 710 против Helio P35

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Helio P35
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 221K vs 96K
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 10%)
Преимущества MediaTek Helio P35
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 710 +132%
394
Helio P35
170
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 710 +49%
1452
Helio P35
975
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710 +130%
221157
Helio P35
96147

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 750 МГц 680 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 384 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Декабрь 2018 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM710 MT6765
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 Сайт MediaTek Helio P35

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Комментарии

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