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Snapdragon 710 против Snapdragon 425

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Snapdragon 425
Snapdragon 425

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 710 (Adreno 616) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Snapdragon 425 (Adreno 308). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Показывает в 16 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
  • В 2.8 раза выше пропускная способность памяти (14.9 против 5.34 Гбит/с)
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • На 57% выше частота процессора (2200 против 1400 МГц
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Snapdragon 425

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 4
Частота 2200 МГц 1400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Техпроцесс 10 нм 28 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. 1 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Adreno 308
Архитектура Adreno 600 Adreno 300
Частота GPU 750 МГц 500 МГц
Количество ALU 128 24
FLOPS 384 Гфлопс 24 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 667 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 5.34 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 1280 x 800
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 1x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 LTE X6
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 5
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 150 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 75 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM710 MSM8917
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 Сайт Qualcomm Snapdragon 425

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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