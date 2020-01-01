Snapdragon 710 против Snapdragon 652
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и Snapdragon 652 (Adreno 510). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
- Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (10 против 28 нанометров)
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 221K vs 99K
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- На 22% выше частота процессора (2200 против 1800 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 710 +53%
394
258
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 710 +47%
1452
987
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710 +122%
221157
99413
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|4x 1.8 ГГц – Cortex-A72
4x 1.4 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Техпроцесс
|10 нм
|28 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|1 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Adreno 510
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|750 МГц
|600 МГц
|Количество ALU
|128
|128
|FLOPS
|384 Гфлопс
|153 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2560 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 20МП, 1x 32МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8
|Аудио
|Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15 LTE
|X8
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Февраль 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM710
|MSM8976
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 710
|Сайт Qualcomm Snapdragon 652
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