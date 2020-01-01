Snapdragon 710 против Snapdragon 665
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
- Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 8 – 221K vs 146K
- Выше частота графического ускорителя (на 15%)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 710 +25%
394
315
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 710 +6%
1452
1371
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710 +51%
221157
146210
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|10 нм
|11 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Adreno 610
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|750 МГц
|650 МГц
|Количество ALU
|128
|96
|FLOPS
|384 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 20МП, 1x 32МП
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15 LTE
|X12
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Апрель 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM710
|SM6125
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 710
|Сайт Qualcomm Snapdragon 665
Опрос
124 (77.5%)
36 (22.5%)
Всего проголосовало: 160
Сравнения с конкурентами
- Qualcomm Snapdragon 730 против Qualcomm Snapdragon 710
- Qualcomm Snapdragon 675 против Qualcomm Snapdragon 710
- HiSilicon Kirin 710 против Qualcomm Snapdragon 710
- HiSilicon Kirin 970 против Qualcomm Snapdragon 710
- Qualcomm Snapdragon 730 против Qualcomm Snapdragon 665
- Qualcomm Snapdragon 712 против Qualcomm Snapdragon 665
- MediaTek Helio P70 против Qualcomm Snapdragon 665
- Samsung Exynos 9611 против Qualcomm Snapdragon 665
- Qualcomm Snapdragon 660 против Qualcomm Snapdragon 665