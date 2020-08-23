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Snapdragon 710 против Snapdragon 675

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Snapdragon 675
Snapdragon 675

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 221K vs 207K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710 +6%
221157
Snapdragon 675
207848

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Snapdragon 675

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Adreno 612
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц 700-750 МГц
Количество ALU 128 -
FLOPS 384 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит

Связь и сети

Модем X15 LTE X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM710 SDM675
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 Сайт Qualcomm Snapdragon 675

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
138 (66.3%)
70 (33.7%)
Всего проголосовало: 208

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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Дима 03 ноября 2019 09:14
Неожиданно 675 уделывает 710 )
+26 Ответить
Дима 20 ноября 2019 07:16
ага, поэтому на смену 710 теперь уже 712 выпустили))
+7 Ответить
Дима-долбоеб 10 марта 2020 13:07
Чем уделывает ? 5g поддержкой?
+23 Ответить
Недима 08 июля 2020 18:58
Упс, а где "уделывает" то??? Когда на пол ногтя выигрывает в одноядерном режиме, проигрывая в многоядерном, или когда отстает на пол жизни от 710-го в тесте графики?)))
+10 Ответить
.... 23 августа 2020 12:07
ничего не уделывает. и 675 новее как бы
+1 Ответить
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