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Snapdragon 710 против Snapdragon 678

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Snapdragon 678
Snapdragon 678

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и Snapdragon 678 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 678
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710 +1%
219028
Snapdragon 678
217188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Snapdragon 678

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 6 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Adreno 612
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 384 Гфлопс 354 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD -

Связь и сети

Модем X15 LTE X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Декабрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM710 SDM678
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 -

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Комментарии

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