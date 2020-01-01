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Snapdragon 712 против A10 Fusion

Snapdragon 712
Snapdragon 712
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 225K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 712
409
A10 Fusion +91%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712 +8%
1533
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712
225395
A10 Fusion +11%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 550 МГц 900 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 -
FLOPS 310 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM712 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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