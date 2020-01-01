Snapdragon 712 против Apple A9
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
44
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
35
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
- Имеет на 6 ядер больше
- Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 170K
- На 24% выше частота процессора (2300 против 1850 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Apple A9
- На 7 МБ больше кэша третьего уровня
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
- На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
409
Apple A9 +33%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712 +52%
1533
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712 +32%
225395
170666
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|2x 1.85 ГГц – Twister
|Количество ядер
|8
|2
|Частота
|2300 МГц
|1850 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L2
|-
|3 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|8 МБ
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|PowerVR Series 7XT GT7600
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|550 МГц
|650 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|128
|192
|FLOPS
|310 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1333 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|1920 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|Qualcomm MDM9635M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 450 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|4
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2015 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM712
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
|-
Опрос
13 (81.3%)
3 (18.8%)
Всего проголосовало: 16
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