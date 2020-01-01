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Snapdragon 712 против Apple A9

Snapdragon 712
Snapdragon 712
VS
Apple A9
Apple A9

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 712 (Adreno 616) с его более старым соперником в лице 2-ядерного Apple A9 (PowerVR Series 7XT GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Имеет на 6 ядер больше
  • Более новый - выпущен на 3 года и 6 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 170K
  • На 24% выше частота процессора (2300 против 1850 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества Apple A9
  • На 7 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 712
409
Apple A9 +33%
544
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712 +52%
1533
Apple A9
1009
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712 +32%
225395
Apple A9
170666

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и Apple A9

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 1.85 ГГц – Twister
Количество ядер 8 2
Частота 2300 МГц 1850 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 1 МБ 8 МБ
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 PowerVR Series 7XT GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 550 МГц 650 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 192
FLOPS 310 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1333 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 1920 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 Qualcomm MDM9635M
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 450 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 4
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Сентябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM712 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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