Snapdragon 712 против Kirin 810
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и HiSilicon Kirin 810 (Mali-G52 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
51
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
74
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества HiSilicon Kirin 810
- Показывает на 78% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 49%)
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 322K vs 225K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
409
Kirin 810 +49%
610
Geekbench 5 (многоядерный)
1533
Kirin 810 +32%
2022
AnTuTu Benchmark 8
225395
Kirin 810 +43%
322421
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 1.9 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|6.9 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Mali-G52 MP6
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|550 МГц
|820 МГц
|Ядер
|-
|6
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|310 Гфлопс
|551 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Июнь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM712
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
|-
Опрос
8 (34.8%)
15 (65.2%)
Всего проголосовало: 23
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