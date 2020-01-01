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Snapdragon 712 против Kirin 950

Snapdragon 712
Snapdragon 712
VS
Kirin 950
Kirin 950

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и HiSilicon Kirin 950 (Mali-T880 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
  • Набирает больше (на 32%) баллов в AnTuTu 8 – 228K vs 173K
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.2)
Преимущества HiSilicon Kirin 950
  • На 84% выше пропускная способность памяти (25.6 против 13.91 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 712 +19%
409
Kirin 950
345
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712 +17%
1517
Kirin 950
1294
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712 +32%
228816
Kirin 950
173287

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и Kirin 950

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.4 ГГц – Cortex-A72
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 10 нм 16 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-T880 MP4
Архитектура Adreno 600 Midgard
Частота GPU 550 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS 310 Гфлопс 122 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11.2

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 25.6 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP Нет
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.0
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2560 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 6
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 50 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Ноябрь 2015 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM712 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 -

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Комментарии

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