Snapdragon 712 против Kirin 960
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
42
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (10 против 16 нанометров)
- Показывает на 10% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
Преимущества HiSilicon Kirin 960
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (28.8 против 13.91 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 89%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 712 +8%
409
380
Geekbench 5 (многоядерный)
1533
Kirin 960 +4%
1593
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712 +3%
225395
218909
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|64 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|16 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|4 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Mali-G71 MP8
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|550 МГц
|1037 МГц
|Ядер
|-
|8
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|310 Гфлопс
|282 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|11.3
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1800 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 28.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Нет
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Октябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM712
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
|-
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