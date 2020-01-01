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Snapdragon 712 против Kirin 970

Snapdragon 712
Snapdragon 712
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13.91 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)
  • Показывает на 12% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 225K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712 +10%
1533
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712
225395
Kirin 970 +4%
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 550 МГц 746 МГц
Ядер - 12
Количество ALU 128 -
FLOPS 310 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SDM712 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 Сайт HiSilicon Kirin 970

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Комментарии

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