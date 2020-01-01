Snapdragon 712 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
34
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 970
- В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13.91 Гбит/с)
- Выше частота графического ускорителя (на 36%)
- Показывает на 12% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает немного больше (на 4%) баллов в AnTuTu 8 – 235K vs 225K
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 712 +4%
409
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712 +10%
1533
1392
AnTuTu Benchmark 8
225395
Kirin 970 +4%
235052
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|550 МГц
|746 МГц
|Ядер
|-
|12
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|310 Гфлопс
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SDM712
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
|Сайт HiSilicon Kirin 970
Опрос
24 (50%)
24 (50%)
Всего проголосовало: 48
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