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Snapdragon 712 против Dimensity 820

Snapdragon 712
Snapdragon 712
VS
Dimensity 820
Dimensity 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Dimensity 820 ( Mali-G57 MC5). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Показывает в 4.4 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
Преимущества MediaTek Dimensity 820
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 406K vs 225K
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
  • На 23% выше пропускная способность памяти (17.07 против 13.91 Гбит/с)
  • На 13% выше частота процессора (2600 против 2300 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712
1533
Dimensity 820 +75%
2678
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712
225395
Dimensity 820 +80%
406574

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и Dimensity 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.6 ГГц – Cortex-A76
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G57 MC5
Архитектура Adreno 600 Valhall
Частота GPU 550 МГц 650 МГц
Ядер - 5
Количество ALU 128 -
FLOPS 310 Гфлопс 70 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Май 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM712 MT6875
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 Сайт MediaTek Dimensity 820

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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