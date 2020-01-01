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Snapdragon 712 против Helio G70

Snapdragon 712
Snapdragon 712
VS
Helio G70
Helio G70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Helio G70 (Mali-G52 2EEMC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 196K
Преимущества MediaTek Helio G70
  • Выше частота графического ускорителя (на 49%)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 712 +12%
409
Helio G70
364
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712 +20%
1533
Helio G70
1273
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712 +15%
225395
Helio G70
196665

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и Helio G70

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Cortex-A75
6x 1.7 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 320 КБ
Кэш L3 1 МБ 1 МБ
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G52 2EEMC2
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 550 МГц 820 МГц
Ядер - 2
Количество ALU 128 -
FLOPS 310 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 13.41 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP Да
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM712 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 Сайт MediaTek Helio G70

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85 (63.9%)
48 (36.1%)
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Комментарии

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