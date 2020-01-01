Snapdragon 712 против Helio G90
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Helio G90 (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
41
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
42
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
- Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
Преимущества MediaTek Helio G90
- Выше частота графического ускорителя (на 31%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
409
Helio G90 +26%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
1533
Helio G90 +8%
1652
AnTuTu Benchmark 8
225395
225534
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|550 МГц
|720 МГц
|Ядер
|-
|4
|Количество ALU
|128
|-
|FLOPS
|310 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 48МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM712
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
|Сайт MediaTek Helio G90
Опрос
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