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Snapdragon 712 против Helio G95

Snapdragon 712
Snapdragon 712
VS
Helio G95
Helio G95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2300 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G95
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Набирает больше (на 34%) баллов в AnTuTu 8 – 302K vs 225K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 712
409
Helio G95 +26%
516
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712
1533
Helio G95 +7%
1635
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712
225395
Helio G95 +34%
302733

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 550 МГц 900 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 310 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP Da Vinci
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM712 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 Сайт MediaTek Helio G95

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60 (54.5%)
50 (45.5%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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