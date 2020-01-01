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Snapdragon 712 против Helio P70

Snapdragon 712
Snapdragon 712
VS
Helio P70
Helio P70

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Helio P70 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • Показывает на 22% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает больше (на 17%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 192K
  • На 10% выше частота процессора (2300 против 2100 МГц
Преимущества MediaTek Helio P70
  • Выше частота графического ускорителя (на 64%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 712 +37%
409
Helio P70
299
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712 +10%
1533
Helio P70
1395
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712 +17%
225395
Helio P70
192309

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и Helio P70

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.1 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2100 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 550 МГц 900 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 128 -
FLOPS 310 Гфлопс 255 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1800 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP NeuroPilot
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2160 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM712 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 Сайт MediaTek Helio P70

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41 (78.8%)
11 (21.2%)
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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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