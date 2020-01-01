Snapdragon 712 против Snapdragon 450
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и Snapdragon 450 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
- Набирает существенно больше (в 2.6 раза) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 88K
- Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 86% выше пропускная способность памяти (13.91 против 7.46 Гбит/с)
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
- На 28% выше частота процессора (2300 против 1800 МГц
- Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 712 +171%
409
151
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 712 +58%
1533
972
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712 +156%
225395
88067
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Adreno 506
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 500
|Частота GPU
|550 МГц
|600-650 МГц
|Количество ALU
|128
|96
|FLOPS
|310 Гфлопс
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 685 DSP
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2019 года
|Июнь 2017 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM712
|SDM450
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 712
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
Опрос
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