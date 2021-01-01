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Snapdragon 712 против Snapdragon 625

Snapdragon 712
VS
Snapdragon 625
Snapdragon 712
Snapdragon 625

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и Snapdragon 625 (Adreno 506). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года позже
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 221K vs 101K
  • На 86% выше пропускная способность памяти (13.91 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (10 против 14 нанометров)
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 712
vs
Snapdragon 625

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 712 +119%
221883
Snapdragon 625
101191
CPU 73254 39666
GPU 61429 11126
Memory 48586 27970
UX 44344 20189
Total score 221883 101191
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 92.2 Mpixels/s 75.05 Mpixels/s
Face detection 14.4 images/s 9.85 images/s
Speech recognition 26.1 words/s 18.85 words/s
Machine learning 22.2 images/s 12.55 images/s
Camera shooting 13.1 images/s 6.1 images/s
HTML 5 1.76 Mnodes/s 1.4 Mnodes/s
SQLite 478.3 Krows/s 366.8 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 52 FPS
[Medium]		 -
Call of Duty: Mobile 38 FPS
[Medium]		 -
Fortnite 29 FPS
[Medium]		 -
Shadowgun Legends 47 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[Ultra]		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и Snapdragon 625

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 2 млрд.
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Adreno 506
Архитектура Adreno 600 Adreno 500
Частота GPU 550 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 1
Шейдерных блоков 128 96
FLOPS 310 Гфлопс 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Шина 2x 16 Бит 1x 32 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 7.46 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP Hexagon 546
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 1x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 X9
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Февраль 2016 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM712 MSM8953
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 Сайт Qualcomm Snapdragon 625

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Комментарии

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