Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 712 vs Snapdragon 675 – что лучше?

Snapdragon 712 против Snapdragon 675

Snapdragon 712
Snapdragon 712
VS
Snapdragon 675
Snapdragon 675

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и Snapdragon 675 (Adreno 612). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (10 против 11 нанометров)
  • Набирает немного больше (на 8%) баллов в AnTuTu 8 – 225K vs 207K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 675
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712 +8%
225395
Snapdragon 675
207848

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и Snapdragon 675

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
6x 1.7 ГГц – Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 16 КБ
Кэш L2 - 256 КБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 10 нм 11 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Adreno 612
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 550 МГц 700-750 МГц
Количество ALU 128 -
FLOPS 310 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 2x 16МП, 1x 25МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic, 384 кГц/32-бит

Связь и сети

Модем X15 X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM712 SDM675
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 Сайт Qualcomm Snapdragon 675

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
118 (64.1%)
66 (35.9%)
Всего проголосовало: 184

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 675 с Snapdragon 712, или задавайте вопросы
Yurii 07 октября 2019 05:32
Ошибка в описании архитектуры процессора Snapdragon 712. Написано 6 ядер по 2.3 Гц и 2 ядра по 1.7 Гц. Все наоборот.
+7 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях