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Snapdragon 720G против A10 Fusion

Snapdragon 720G
Snapdragon 720G
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Более новый - выпущен на 3 года и 5 месяцев позже
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (8 против 16 нанометров)
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 250K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A10 Fusion
  • На 3 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 80%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 720G +21%
1710
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 720G +12%
281076
A10 Fusion
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2300 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 64 КБ
Кэш L2 - 3 МБ
Кэш L3 1 МБ 4 МБ
Техпроцесс 8 нм 16 нм
Количество транзисторов - 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 PowerVR GT7600
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 500 МГц 900 МГц
Ядер - 6
Количество ALU 128 -
FLOPS 386 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Нет
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио 384 kHz/32 bit AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Сентябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7125 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G -

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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