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Snapdragon 720G против A12X Bionic

Snapdragon 720G
VS
A12X Bionic
Snapdragon 720G
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (31 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 87%) баллов в AnTuTu 9 – 629K vs 336K
  • На 9% выше частота процессора (2500 против 2300 МГц)
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 720G
vs
A12X Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 720G
336101
A12X Bionic +87%
629438
CPU 105759 -
GPU 85686 -
Memory 52933 -
UX 90296 -
Total score 336101 629438
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Snapdragon 720G
1700
A12X Bionic +174%
4662
Image compression 108.75 Mpixels/s -
Face detection 15.55 images/s -
Speech recognition 27.15 words/s -
Machine learning 25.5 images/s -
Camera shooting 16.15 images/s -
HTML 5 2.18 Mnodes/s -
SQLite 561.5 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 43 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 51 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[High]		 -
Смартфон Realme 7 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP 5 Вт 15 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 750 МГц -
Вычислительных блоков 2 7
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 435 Гфлопс 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 64 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 31 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Да
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Октябрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7125 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G -

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