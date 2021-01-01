Snapdragon 720G vs A12X Bionic – что лучше?

Snapdragon 720G против A12X Bionic VS Snapdragon 720G A12X Bionic Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже Преимущества Apple A12X Bionic Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой

В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (31 против 13.91 Гбит/с)

Набирает существенно больше (на 87%) баллов в AnTuTu 9 – 629K vs 336K

На 9% выше частота процессора (2500 против 2300 МГц)

Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 720G 336101 A12X Bionic +87% 629438 CPU 105759 - GPU 85686 - Memory 52933 - UX 90296 - Total score 336101 629438 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 720G 578 A12X Bionic +96% 1131 Multi-Core Score Snapdragon 720G 1700 A12X Bionic +174% 4662 Image compression 108.75 Mpixels/s - Face detection 15.55 images/s - Speech recognition 27.15 words/s - Machine learning 25.5 images/s - Camera shooting 16.15 images/s - HTML 5 2.18 Mnodes/s - SQLite 561.5 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 43 FPS

[High] - Call of Duty: Mobile 40 FPS

[Ultra] - Fortnite 28 FPS

[Low] - World of Tanks Blitz 51 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 34 FPS

[Medium] - Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS

[High] - Смартфон Realme 7 Pro

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и A12X Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)

6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55) 4x 2.5 ГГц – Vortex

4x 1.59 ГГц – Tempest Количество ядер 8 8 Частота 2300 МГц 2500 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A Кэш L1 - 2048 КБ Кэш L2 - 8 МБ Кэш L3 1 МБ - Техпроцесс 8 нм 7 нм Количество транзисторов - 10 млрд. TDP 5 Вт 15 Вт Графический ускоритель GPU Adreno 618 Apple A12X Bionic GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 750 МГц - Вычислительных блоков 2 7 Шейдерных блоков 128 - FLOPS 435 Гфлопс 1300 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12.1 Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 64 Бит Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 31 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 12 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Да Тип накопителя UFS 2.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2732 x 2048 Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио 384 kHz/32 bit Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+ Связь и сети Модем X15 - Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1000 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 350 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.1 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo Общая информация Дата анонса Январь 2020 года Октябрь 2018 года Класс Средний класс Флагман Номер модели SM7125 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G -