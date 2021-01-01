Snapdragon 720G против A12X Bionic
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
89
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
69
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
80
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
Преимущества Apple A12X Bionic
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.2 раза выше пропускная способность памяти (31 против 13.91 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 87%) баллов в AnTuTu 9 – 629K vs 336K
- На 9% выше частота процессора (2500 против 2300 МГц)
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|105759
|-
|GPU
|85686
|-
|Memory
|52933
|-
|UX
|90296
|-
|Total score
|336101
|629438
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
578
A12X Bionic +96%
1131
Multi-Core Score
1700
A12X Bionic +174%
4662
|Image compression
|108.75 Mpixels/s
|-
|Face detection
|15.55 images/s
|-
|Speech recognition
|27.15 words/s
|-
|Machine learning
|25.5 images/s
|-
|Camera shooting
|16.15 images/s
|-
|HTML 5
|2.18 Mnodes/s
|-
|SQLite
|561.5 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|43 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|34 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|30 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Realme 7 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и A12X Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|2048 КБ
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
|TDP
|5 Вт
|15 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Apple A12X Bionic GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|7
|Шейдерных блоков
|128
|-
|FLOPS
|435 Гфлопс
|1300 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 64 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|До 31 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 350 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Октябрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7125
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
|-
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