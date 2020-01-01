Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 720G vs Kirin 970 – что лучше?

Snapdragon 720G против Kirin 970

Snapdragon 720G
Snapdragon 720G
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 20%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 235K
  • Показывает на 11% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 970
  • В 2.1 раза выше пропускная способность памяти (29 против 13.91 Гбит/с)
  • Выше частота графического ускорителя (на 49%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 720G +47%
577
Kirin 970
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 720G +23%
1710
Kirin 970
1392
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 720G +20%
281076
Kirin 970
235052

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali G72 MP12
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 500 МГц 746 МГц
Ядер - 12
Количество ALU 128 -
FLOPS 386 Гфлопс 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1833 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 29 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио 384 kHz/32 bit 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7125 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт HiSilicon Kirin 970

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
77 (52.7%)
69 (47.3%)
Всего проголосовало: 146

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Kirin 970 с Snapdragon 720G, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях